Giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia | Eni verserà le royalties del gas a Gela Licata e Butera su base annuale

Eni ha annunciato che le royalties derivanti dai giacimenti Argo-Cassiopea in Sicilia saranno versate annualmente ai comuni di Gela, Licata e Butera. Questa modifica sostituisce il precedente sistema triennale, garantendo un flusso più regolare di risorse per le comunità interessate. La decisione mira a migliorare la trasparenza e a rafforzare gli interventi locali attraverso un rapporto più diretto con le risorse estrattive presenti sul territorio.

I Comuni di Gela, Licata e Butera riceveranno le royalties dei giacimenti Argo-Cassiopea su base annuale, non più triennale. È questo il risultato dell'accordo raggiunto dall'assessorato regionale dell'Energia con il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che pone fine allo stallo che da due anni bloccava l'erogazione delle risorse ai territori interessati dall'attività.

