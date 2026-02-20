Sicilia | 1,65 miliardi per l’hub aereo che sfida il divario Nord-Sud

In Sicilia, l’annuncio del deposito della documentazione ufficiale per l’hub aereo di 1,65 miliardi di euro nasce dalla volontà di colmare il divario tra Nord e Sud. Il progetto prevede la creazione di un aeroporto intercontinentale nel Mediterraneo, con un’area di oltre 50 ettari e nuove piste per voli internazionali. La regione punta a rafforzare il trasporto aereo e attrarre investimenti esteri. La fase autorizzativa apre la strada ai primi cantieri, con l’obiettivo di rendere operativo il nuovo polo entro pochi anni.

Aeroporto Intercontinentale nel Mediterraneo: Depositata la Documentazione per l'Iter Autorizzativo. Un progetto ambizioso per la realizzazione di un nuovo polo intercontinentale in Sicilia orientale ha compiuto un passo avanti significativo con il deposito della documentazione ufficiale presso le autorità competenti. L'iniziativa, promossa da La Sciara Holding LTD & Partners, mira a dotare il Sud Italia di un'infrastruttura strategica per i voli a lungo raggio e la logistica, con un investimento complessivo stimato di 1,65 miliardi di euro e la potenziale creazione di decine di migliaia di posti di lavoro.