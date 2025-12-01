Qualità vita resta il divario Nord-Sud

12.40 Trento e Bolzano sono in testa alla classifica sulla Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore, giunta quest'anno alla 36esima edizione. Udine è al terzo posto, e la top ten è tutta al Nord. Migliorano le città metropolitane: Milano risale di 4 posizioni ed è ottava. Roma scala 13 posizioni e si piazza al 46°posto. Prima area metotropolitana del Sud è Cagliari, +5 posti, al n°39. Cagliari è anche la prima provincia del Sud. Reggio Calabria bissa l'ultimo posto dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it