In Sicilia solo il 27% delle PMI ottiene un prestito | il divario Nord-Sud è evidente
di Alberto Minnella In Sicilia il credito alle PMI non riparte, e non per carenza di risorse nel sistema. Gli istituti presenti sull’isola mostrano solidità patrimoniale, raccolta stabile e margini che risentono meno del previsto della discesa dei tassi. Eppure proprio nel territorio che avrebbe più bisogno di investimenti il rubinetto resta solo parzialmente aperto. La regione diventa così un banco di prova di quanto il sistema bancario italiano riesca davvero a sostenere l’imprenditoria più fragile. Le cifre sono nette: solo il 27% delle microimprese siciliane ottiene un finanziamento e il 22,8% delle richieste viene respinto, contro una media nazionale del 13,5%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
