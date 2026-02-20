Si risveglia in ospedale a Como e cerca una lama per accoltellare i medici 20enne nei guai

Il 20enne di Milano, ricoverato in ospedale a Como, ha cercato una lama per aggredire i medici, provocando panico tra il personale sanitario. Secondo quanto si è appreso, l’uomo ha iniziato a inveire e ha cercato un coltello nel reparto, forse in preda a un attacco di rabbia. I medici sono riusciti a bloccarlo e a chiamare le forze dell’ordine. La polizia ha denunciato il ragazzo per minacce e violenza nei confronti di pubblici ufficiali. Il suo comportamento inquieta i residenti della zona.

A Como è scattata una denuncia per minaccia aggravata e violenza a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto presso l'ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. Un 20enne milanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato per aver minacciato il personale sanitario durante le dimissioni, dopo una notte trascorsa in osservazione per abuso di sostanze stupefacenti. L'intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato nella prima mattina di ieri, quando una volante è stata inviata presso l'ospedale S.