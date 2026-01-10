Rapina la spesa con una lama da 15 cm | arrestato 25enne nei guai anche i due complici
Un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina minacciando con una lama da 15 cm. Nei guai anche due complici coinvolti nell’episodio, avvenuto nella zona sud della città. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per garantire la sicurezza pubblica.
"Mettete il cellulare in tasca". È con questa minaccia, pronunciata brandendo una lama da 15 centimetri, che un rapinatore ha cercato di paralizzare tre uomini che stavano rincasando nella zona sud della città. Le vittime, tre cittadini stranieri che avevano appena finito di fare la spesa, si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
