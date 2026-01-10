Rapina la spesa con una lama da 15 cm | arrestato 25enne nei guai anche i due complici

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dopo aver tentato una rapina minacciando con una lama da 15 cm. Nei guai anche due complici coinvolti nell’episodio, avvenuto nella zona sud della città. L’indagine ha portato all’identificazione e all’arresto dei responsabili, evidenziando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per garantire la sicurezza pubblica.

#Cremona Ruba birre all’Esselunga e aggredisce il vigilante: arrestato per rapina impropria x.com

Rapina in centro nel cuore della notte, vittima un passante prima minacciato e poi riempito di calci e botte da due uomini - facebook.com facebook

