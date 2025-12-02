Follia all' ospedale Civile di Udine porta sradicata e sputi ai medici | 24enne nei guai
Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia a Udine per aggressione a un infermiere al pronto soccorso. Attivato il sistema di allarme. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Follia all'ospedale Civile di Udine, porta sradicata e sputi ai medici: 24enne nei guai - Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia a Udine per aggressione a un infermiere al pronto soccorso. Lo riporta virgilio.it
Il sindaco di Udine è stato dimesso dall'ospedale - E' stato dimesso il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ricoverato da ieri all'ospedale cittadino dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava a una riunione del Consiglio delle ... Da ansa.it
Aggredisce i sanitari all'ospedale, un arresto a Udine - La Polizia di Udine ha arrestato un cittadino marocchino, di 32 anni, per aggressione a personale sanitario. Come scrive ansa.it