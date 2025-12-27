Notte di Natale da incubo per una donna aggredita dal suo ex nella zona di San Giovanni. A dare il segnale d'allarme è stata proprio la vittima che ha chiamato il 112 dicendo che l'ex compagno, già denunciato per maltrattamenti in famiglia, si era nuovamente presentato davanti casa sua prendendo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: "Vi ammazzo". Terrore in casa: ubriaco minaccia di morte padre, madre e fratello

Leggi anche: Si presenta sotto casa dell'ex moglie e la minaccia di morte: 34enne lascia i domiciliari dopo condanna 'mini'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Aprite, vi ammazzo. Si presenta il giorno di Natale sotto casa dell'ex e minaccia di morte lei e il figlio.