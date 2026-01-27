È colpa tua se mi ha lasciata si presenta sotto casa e minaccia di morte la compagna dell' ex marito

Un episodio di minaccia si è verificato sotto casa di una donna di 51 anni, romena, coinvolta in una vicenda di tensione familiare. La donna ha minacciato di morte la compagna dell'ex marito, portando all'intervento dei carabinieri e all'arresto. La vicenda evidenzia le conseguenze di conflitti irrisolti e l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Sotto casa della compagna dell'ex marito l'ha minacciata di morte. Una 51enne romena, poi arrestata dai carabinieri. Gli atti persecutori a Carpineto Romano, in provincia di Roma. La donna, ritenendo la connazionale responsabile della separazione dal proprio ex marito, si è recata in più.

