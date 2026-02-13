FIRENZE – La recita è durata poco, ma lo choc per l’anziana vittima resterà a lungo. Un 19enne proveniente dalla Campania è finito in manette a Firenze con l’accusa di truffa aggravata, dopo aver messo a segno un colpo tanto audace quanto meschino ai danni di un pensionato di 86 anni. L’uomo si era finto un agente di polizia e aveva convinto l’anziano a consegnargli denaro, ma è stato fermato durante un controllo della Polfer, che ha scoperto la truffa e arrestato il giovane.

FIRENZE – La recita è durata poco, ma lo choc per l’anziana vittima resterà a lungo. Un 19enne proveniente dalla Campania è finito in manette a Firenze con l’accusa di truffa aggravata, dopo aver messo a segno un colpo tanto audace quanto meschino ai danni di un pensionato di 86 anni. Il giovane si era finto un poliziotto, riuscendo a portare via un vero e proprio tesoro, ma la sua fuga si è interrotta bruscamente tra i binari della stazione di Santa Maria Novella. Tutto è iniziato con una telefonata: il truffatore, spacciandosi per un agente impegnato in un’indagine sui furti in appartamento, ha convinto l’anziano che fosse necessaria una perquisizione immediata nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Si finge poliziotto e truffa l’anziano di 86 anni: arrestato dopo un controllo della Polfer

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Firenze, a 17 anni si finge poliziotto per derubare un’anziana: denunciato; Si finge poliziotto e tenta la truffa a un’anziana: smascherato e denunciato; Si finge poliziotto e truffa madre e figlia per 30mila euro, arrestato; Si finge poliziotto e chiede gioielli ma la signora gli consegna una ciotola vuota.

Si finge poliziotto e truffa l'anziano di 86 anni: arrestato dopo un controllo della PolferFIRENZE - La recita è durata poco, ma lo choc per l'anziana vittima resterà a lungo. Un 19enne proveniente dalla Campania è finito in manette a Firenze con l'accusa di truffa aggravata, dopo aver mess ... msn.com

Si finge sorda al pronto soccorso per estorcere soldi fingendo raccolte benefiche, ma chiede l’offerta a un poliziotto in abiti civili che la smaschera e la fa arrestareBRESCIA. Si finge sorda al pronto soccorso per estorcere denaro ma si trova davanti un agente di polizia in abiti civile impegnato in servizio. A finire nei guai nel bresciano è stata una ragazza rume ... ildolomiti.it

Violenza in stazione a Formia, il Questore dispone il divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di una donna arrestata dalla Polfer. La nota della Questura di Latina - "La Polizia di Stato, nell'ambito delle attività correlate alla tutela dell'ordine e della sicur - facebook.com facebook