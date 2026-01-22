Valentino Giammetti ci lascia nel sonno, senza sofferenza, secondo quanto riferito. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello sport e delle passioni condivise. Giammetti era noto per il suo impegno e la collaborazione con Valentino Rossi, con cui ha condiviso anni di successi e progetti. La sua memoria resterà viva tra chi lo ha conosciuto e apprezzato per la sua dedizione e professionalità.

AGI - "Abbiamo sempre lavorato insieme e ci siamo sempre intesi perfettamente su cosa dovevamo fare e quando. Fino al giorno in cui ci siamo ritirati tutti e due insieme dal lavoro". Così Giancarlo Giammetti ricorda Valentino Garavani, all'apertura del secondo giorno della camera ardente dello stilista in Piazza Mignanelli, all'interno degli spazi della Fondazione PM23. E sulla morte, avvenuta serenamente, aggiunge: "Si è spento nel sonno, non ha sofferto". Giammetti racconta anche il momento di preghiera vissuta con l'arcivescovo monsignor Samuele Sangalli: "Ci ha riempito di commozione e ha fatto una bella preghiera. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'ultimo saluto a Valentino. Giammetti: "Si è spento nel sonno, non ha sofferto"

Valentino Garavani, l’ultimo saluto alla Fondazione: il feretro accolto da Giammetti e i “figliocci” dello stilistaAlla Fondazione PM23 di Roma si svolge il funerale di Valentino Garavani, con l’accoglienza del feretro da parte di Giammetti e dei suoi “figliocci”.

Valentino, fiori bianchi e musica classica per l'ultimo saluto al maestro dell'eleganza. Giammetti: «Questo palazzo è il nido dove siamo cresciuti e dove tornavamo sempre»A Roma, nella sede storica di Valentino vicino a piazza di Spagna, è stata aperta la camera ardente in occasione dell'ultimo saluto al maestro dell'eleganza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: L'ultimo saluto a Valentino, immerso dal bianco della camera ardente; L’ultimo saluto a Valentino, l’abbraccio dei cinquemila nella camera ardente bianca; L’ultimo saluto a Valentino Garavani, imperatore della moda; L’ultimo saluto a Valentino, apre oggi la camera ardente a Roma.

L'ultimo saluto a Valentino: a Roma la camera ardente per rendere omaggio al genio della modaNella sua Roma, la camera ardente diventa il luogo di un tributo corale che unisce il mondo della moda, dell’arte e il pubblico ... ilgiornale.it

L'ultimo saluto a Valentino: le personalità della moda e della cultura salutano a Roma il grande couturierDa Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli ad Alessandro Michele e Dante Ferretti: il mondo ricorda l'uomo e il creativo ... vogue.it

Un silenzio carico di dolore ha avvolto la chiesa per l’ultimo saluto alla piccola Clara. facebook

Funerali #Commisso, l'ultimo saluto al presidente della #Fiorentina a New York x.com