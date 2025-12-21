Travagliato 19enne si barrica in casa armato di coltello dopo una lite con la madre

Travagliato (Brescia), 21 dicembre 2025 – Questa sera, alle 19, si sono susseguite ore di tensione presso un’abitazione di Travagliato, nel Bresciano. Un ragazzo di 19 anni, affetto da turbe psichiatriche, si è barricato in casa armato di coltello dopo una lite con la madre. La situazione è ancora in evoluzione e le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

Travagliato (Brescia), 21 dicembre 2025 – Ore concitate e drammatiche in un’abitazione di Travagliato, nel Bresciano, a partire dalle 19 di questa sera, dove un ragazzo di 19 anni, affetto da turbe psichiatriche si è barricato all’interno dell’appartamento di famiglia. Secondo le prime informazioni, il giovane si è chiuso in casa e ha cominciato a brandire un coltello, minacciando gesti inconsulti, dopo una lite con la madre che avrebbe fatto da detonatore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, con i negoziatori, insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travagliato, 19enne si barrica in casa armato di coltello dopo una lite con la madre Leggi anche: Paura a Ciampino, 35enne armato di pistola si barrica in casa: carabinieri sul posto Leggi anche: Si barrica in casa e vuole farla finita dopo una delusione d'amore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Travagliato, minaccia i carabinieri con un coltello e si barrica in casa; Travagliato, 19enne si barrica in casa armato di coltello dopo una lite con la madre. Prima divisione femminile - Giornata 11 USD San Michele Travagliato vs. Dr. Volley - Sellero Novelle 19/12/2025 Ore 21:00 Palestra scuola primaria - Via Mulini 4, Travagliato Forza ragazze! - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.