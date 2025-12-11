Fusti con materiale esplodente in ditta logistica scatta sequestro

Tempo di lettura: < 1 minuto Decine di fusti contenente materiale infiammabile di diversa natura, tra cui alluminio in polvere e nitrato di bario, per un peso complessivo di diverse tonnellate, sono stati rinvenuti e sequestrati da Polizia di Stato e Guardia di Finanza in una ditta di logistica nella zona industriale tra Maddaloni e Marcianise, nel Casertano. Ai controlli hanno partecipato i Vigili del Fuoco, personale personale di Asl, Itl e Inail. Da una più accurata ispezione inoltre sono stati individuati rimorchi e autocarri su cui erano presenti ulteriori quantità di materiale infiammabile.

