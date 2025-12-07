Ultimissime Sono tanti i ‘nodi bianconeri’ da sciogliere In attacco ballottaggio Menghi-Noccioli
Qualunque sia la scelta, sarà complicata: mister Bellazzini deciderà all’ultimo gli uomini da mandare in campo a Montevarchi, con, da sciogliere, diversi nodi, il primo quello del portiere. Di Vincenzo, il vice Michielan (il giovane scuola Inter rientrerà a gennaio), sta attraversando un momento di difficoltà, Paolucci a Grosseto ha fatto benissimo, ma il derby, che è sempre una gara particolare, è stato il suo unico banco di prova. L’utilizzo di Testoni, decisamente più esperto del compagno (è un 2006) comporterebbe l’obbligo della quota tra i dieci di movimento (da scegliere tra Lapadatovic, Calamai, Rogani e Ronchi), in pratica una rivoluzione dello scacchiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
INVERNO MOLTO MITE? Buonasera, non ci sono notizie confortanti per quanto concerne la stagione invernale appena iniziata. Secondo le ultimissime emissioni del centro di calcolo ECMWF, il proseguimento dell'inverno (insieme a marzo) sarà carat - facebook.com Vai su Facebook