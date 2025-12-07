Qualunque sia la scelta, sarà complicata: mister Bellazzini deciderà all’ultimo gli uomini da mandare in campo a Montevarchi, con, da sciogliere, diversi nodi, il primo quello del portiere. Di Vincenzo, il vice Michielan (il giovane scuola Inter rientrerà a gennaio), sta attraversando un momento di difficoltà, Paolucci a Grosseto ha fatto benissimo, ma il derby, che è sempre una gara particolare, è stato il suo unico banco di prova. L’utilizzo di Testoni, decisamente più esperto del compagno (è un 2006) comporterebbe l’obbligo della quota tra i dieci di movimento (da scegliere tra Lapadatovic, Calamai, Rogani e Ronchi), in pratica una rivoluzione dello scacchiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Sono tanti i ‘nodi bianconeri’ da sciogliere. In attacco ballottaggio Menghi-Noccioli