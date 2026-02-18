Un bambino sordo di 13 anni è stato aggredito in biblioteca da un altro ragazzo, che lo ha preso per i capelli e l’ha sbattuto sul divano. La lite è scoppiata dopo una discussione tra i due, e la vittima ha riportato diverse ferite. Il padre del ragazzo, intervenuto per calmare la situazione, è stato brutalmente picchiato e ha rischiato di perdere un occhio. I testimoni hanno assistito a una scena violenta e alcuni hanno chiamato la polizia.

Reggio Emilia, 18 febbraio 2026 – “ Mio figlio di 13 anni, che ha problemi di ipoacusia, è stato preso per i capelli e sbattuto sul divano. Suo padre è stato massacrato e ha rischiato di perdere un occhio. L’uomo che li ha aggrediti dentro la biblioteca ’Santa Croce’’ è un folle». Rabbia e paura si mescolano in una madre di 42 anni, per quanto hanno subito il ragazzino e il suo ex marito. Dopo essere stati colpiti lunedì pomeriggio alle 17.15 dentro la struttura di via Adua da una persona a loro sconosciuta hanno dovuto ricorrere al pronto soccorso. Il padre ha sporto denuncia ieri ai carabinieri, che lunedì sono anche accorsi in biblioteca subito dopo essere stati chiamati dal personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambino sordo pestato in biblioteca. “E il padre è stato massacrato, ha rischiato di perdere un occhio”

