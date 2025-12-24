Desy cucciola di sette mesi affetta da sublussazione femorale | raccolti 3.255 euro per il primo intervento

Desy, una cucciola di sette mesi di Boltiere, soffre di sublussazione femorale e displasia avanzata. Per poter ricevere l’intervento necessario, sono stati raccolti 3.255 euro. Questa somma contribuirà a coprire le spese mediche e a garantire a Desy le cure di cui ha bisogno per migliorare la sua qualità di vita.

Boltiere. Ha solo sette mesi ed è affetta da una sublussazione quasi totale delle teste femorali e da una displasia in fase avanzata. Si chiama Desy ed è una cucciola che martedì 30 dicembre verrà sottoposta a un primo intervento chirurgico, l’unica possibilità per evitare una vita segnata dal dolore e dall’utilizzo di un carrellino. La condizione delle anche di Desy è molto grave e, pertanto, richiede un intervento dai costi decisamente elevati. L’unica soluzione efficace è la protesi d’anca, che elimina il dolore, consente il pieno recupero della muscolatura e garantisce una buona qualità della vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

