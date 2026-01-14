Chiara Ferragni colpo di scena | prosciolta per il processo Pandoro-gate | i pm avevano chiesto un anno e 8 mesi

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo per le operazioni commerciali legate alle campagne natalizie e pasquali del 2021 e 2022. I pubblici ministeri avevano chiesto una pena di un anno e otto mesi, ma la sentenza ha riconosciuto l’assenza di responsabilità dell’imprenditrice. La decisione conclude un procedimento giudiziario iniziato con l’accusa di truffa aggravata, confermando l’estraneità di Ferragni alle contestazioni.

L'attesa sentenza è arrivata: Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato che la vede imputata a Milano per truffa aggravata: in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni – sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. La sentenza – i pm Eugenio Fusco e Cristian Barilli avevano chiesto un anno e otto mesi – è stata pronunciata dal giudice Ilio Mannucci Pacini. Il quale ha dichiarato il "non luogo a procedere per accettazione di remissione di querele". In sintesi, venuta meno l'aggravante, la truffa è perseguibile solo su querela, assente visto che il Codacons l'ha ritirata, cade l'accusa.

