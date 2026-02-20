Sfugge al controllo inseguito si schianta con l’auto | scattano denuncia e foglio di via

Un uomo ha tentato di sfuggire a un controllo di polizia a Galatina, ma ha causato un incidente lungo la provinciale. Dopo aver impegnato un inseguimento nel centro abitato, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato. Non si è arreso e ha cercato di scappare a piedi, ma è stato fermato dagli agenti. Gli agenti hanno quindi emesso una denuncia e un foglio di via. La scena si è conclusa con l’uomo in manette.

Nei guai un 34enne che ha fornito false generalità alla polizia, cercando di eludere le verifiche per poi scappare con la vettura e finire contro un palo: dagli approfondimenti è risultato con patente sospesa GALATINA – Si sottrae al controllo di polizia, fugge, ingaggia un inseguimento nelle strade del centro abitato imboccando la provinciale, ma poi perde il controllo e si schianta con l'auto: non pago, tenta di scappare via a piedi ma si deve arrendere al ritorno degli agenti. Sta bene fisicamente, nonostante il sinistro in cui è rimasto coinvolto, il 34enne di Lecce, protagonista di questa storia, che però, proprio in queste ore, fa i conti, proprio per via delle sue azioni, con una denuncia, le sanzioni al codice della strada e il foglio di via emesso dal questore di Lecce e che, per due anni, lo terrà lontano da Galatina.