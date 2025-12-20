False generalità e patente non sua | fermato dalla Polizia a Frosinone scattano denuncia e Foglio di Via

Nella giornata di ieri, nel corso dell’attività di ordinario controllo del territorio, personale della Polizia di Stato della Squadra Volante della Questura ha denunciato un uomo per aver fornito false generalità.Inoltre, avendo esibito una patente di guida di un’altra persona, il mezzo sul quale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

