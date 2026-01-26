Giornata della Memoria a scuola; scarica il materiale documentale dell’ITET Einaudi di Bassano del Grappa

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, invita a riflettere sugli eventi storici del passato. Per approfondire questo tema, l’ITET Einaudi di Bassano del Grappa mette a disposizione materiale documentale dedicato alla giornata. Questi strumenti sono pensati per supportare l’apprendimento e la sensibilizzazione, promuovendo il valore della memoria e della riflessione critica nelle scuole.

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, non è o non dovrebbe essere una semplice ricorrenza del calendario civile. A scuola, troppo spesso, rischia di ridursi a un insieme di gesti prevedibili: una lettura, un video, un momento di silenzio, talvolta un'attività isolata che si esaurisce nello spazio di una mattinata. Eppure, la Memoria non nasce per essere consumata in un tempo breve, né per essere confinata in un perimetro rituale. La Memoria, se ha un senso educativo, interroga radicalmente il modo in cui la scuola pensa se stessa.

