Sfregio alla memoria di Fila Vandalizzate le croci dedicate ai partigiani uccisi

Nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, a Bassano del Grappa, tre croci dedicate ai partigiani impiccati nel 1944 sono state vandalizzate. L’episodio ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione tra le forze democratiche, che condannano questo atto come un grave sfregio alla memoria di coloro che hanno lottato per la libertà. La vicenda richiama l’importanza di preservare il rispetto per i simboli della nostra storia.

Forte impressione a Mirandola negli ambienti democratici per lo sfregio a Bassano del Grappa nella notte tra il 25 e il 26 dicembre delle tre croci poste in viale dei Martiri a ricordo di 31 partigiani impiccati dai nazifascisti il 26 settembre 1944. Tra quei martiri c'era anche il mirandolese Carlo Fila. Ferma condanna per questo episodio da parte della presidentessa Anpi di Mirandola, Francesca Donati. "Esprimo – scrive Donati – ferma condanna per l'atto di sfregio compiuto contro la memoria del nostro concittadino partigiano Carlo Fila. Carlo, nato a Tramuschio nel 1914 e insegnante di professione, fu barbaramente impiccato per rappresaglia dai nazifascisti a Bassano del Grappa il 26 settembre 1944, sacrificando la sua vita nella lotta per la libertà e la dignità del nostro Paese.

