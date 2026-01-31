Convention dei riformisti del Pd Bonaccini a Schlein | Basta scaricare le colpe per le sconfitte Partito spaccato

A Napoli, i riformisti del Pd si sono incontrati e hanno chiesto più pluralismo nel partito. Stefano Bonaccini ha preso la parola e ha detto chiaramente a Elly Schlein di smettere di scaricare le colpe per le sconfitte. La riunione è apparsa come un segnale di divisione tra i vertici del partito, con alcuni leader che vogliono cambiare rotta e altri ancora legati alle scelte fatte finora. La discussione si è fatta calda, e il partito resta spaccato su come affrontare le prossime sfide.

I riformisti del Partito Democratico si riuniscono a Napoli chiedendo pluralismo all'interno di Largo del Nazareno e ricordando ad Elly Schlein che la strada degli alibi per giustificare le sconfitte non porta a niente. Presente anche il sindaco della metropoli partenopea, Gaetano Manfredi. Le parole di Bonaccini. " Nessuno qui se lo nasconda: se la sinistra ha perso le elezioni negli ultimi cinque anni nella quasi totalità dei paesi europei, la colpa non possiamo da scaricarla sugli elettori: è evidente che è mancata sin qui la chiave per affrontare in modo credibile le sfide di questo tempo, la crisi dentro cui è entrata la democrazia sia nei singoli paesi che nell'Unione nel suo insieme".

