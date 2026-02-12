La candidatura di Claudia Pecchioli a sindaca di Sesto Fiorentino prende forza tra gli iscritti al Pd. In pochi giorni, sono state raccolte ottanta firme, il 40% dei tesserati, che sostengono il suo nome per le prossime elezioni amministrative. La sua corsa si fa più concreta e il gruppo si dimostra compatto dietro la scelta della facente funzioni.

di Sandra Nistri Ottanta firme pari al 40% di iscritti al Partito Democratico di Sesto Fiorentino. Sono quelle raccolte a sostegno della candidatura della facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli a primo cittadino di Sesto in vista delle prossime amministrative. Le adesioni, superiori alla soglia minima del 30% prevista dallo statuto del Pd, sono state trasmesse – si legge in una nota – "ormai una settimana fa alla segretaria cittadina affinché ne venga preso atto dagli organismi competenti e vengano portate al tavolo di coalizione dove sono in corso le discussioni per lo svolgimento di primarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, la carica degli iscritti Pd: "Sostegno per Pecchioli sindaca"

Approfondimenti su Sesto Fiorentino

La Napoli City Half Marathon si prepara ad accogliere oltre 10.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sesto Fiorentino

Argomenti discussi: Elezioni, la carica degli iscritti Pd: Sostegno per Pecchioli sindaca; Elezioni comunali a Parigi nel 2026: abitare, quali sono le proposte dei candidati alla carica di sindaco?; Non sono sicuro che con Trump ci saranno delle elezioni; Elezioni. Il 40% degli iscritti Pd avanza la candidatura di Claudia Pecchioli.

Elezioni, la carica degli iscritti Pd: Sostegno per Pecchioli sindacaIl ‘balzo in avanti’ dei sostenitori di Claudia Pecchioli, che già nelle scorse settimane aveva fatto sapere di essere pronta a scendere in campo, rende evidente una frattura all’interno del Pd locale ... lanazione.it

Elezioni. Il 40% degli iscritti Pd avanza la candidatura di Claudia PecchioliSESTO FIORENTINO - Ufficializzata dal 40% degli iscritti al Pd sestese la candidatura di Claudia Pecchioli alla carica di sindaca alle prossime ... piananotizie.it

Nicoletta Perrotti è la candidata alla carica di sindaca per le imminenti elezioni comunali di Castrolibero. La decisione è stata assunta, all'unanimità, dal gruppo consiliare di maggioranza "Rinascita Civica". - facebook.com facebook