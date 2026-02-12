Elezioni la carica degli iscritti Pd | Sostegno per Pecchioli sindaca
La candidatura di Claudia Pecchioli a sindaca di Sesto Fiorentino prende forza tra gli iscritti al Pd. In pochi giorni, sono state raccolte ottanta firme, il 40% dei tesserati, che sostengono il suo nome per le prossime elezioni amministrative. La sua corsa si fa più concreta e il gruppo si dimostra compatto dietro la scelta della facente funzioni.
di Sandra Nistri Ottanta firme pari al 40% di iscritti al Partito Democratico di Sesto Fiorentino. Sono quelle raccolte a sostegno della candidatura della facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli a primo cittadino di Sesto in vista delle prossime amministrative. Le adesioni, superiori alla soglia minima del 30% prevista dallo statuto del Pd, sono state trasmesse – si legge in una nota – "ormai una settimana fa alla segretaria cittadina affinché ne venga preso atto dagli organismi competenti e vengano portate al tavolo di coalizione dove sono in corso le discussioni per lo svolgimento di primarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it
