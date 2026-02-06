La servitù si rifiuta di servire il principe Andrea dopo le rivelazioni degli Epstein files | ecco cosa sta succedendo nella tenuta di Re Carlo

La tenuta di Sandringham si prepara a un nuovo capitolo. Da lunedì, i dipendenti hanno visto arrivare il principe Andrea al Wood Farm Cottage, ma l’atmosfera è tesa. Secondo alcune voci, all’interno della tenuta circolerebbe una “circolare” che invita i lavoratori a rifiutarsi di servire il principe, se si sentono a disagio con le nuove disposizioni. La notizia arriva dopo le rivelazioni degli Epstein files, che hanno scosso la famiglia reale e messo in discussione la presenza di Andrea. La situazione sembra calda e fragile, con

"Se non vi sentite a vostro agio con questo nuovo lavoro, potete rifiutarvi di farlo". Sarebbe questo il contenuto di una sorta di " circolare ", una concessione, fatta girare tra i dipendenti della tenuta di Sandringham che, da lunedì, hanno visto Andrea Mountbatten-Windsor arrivare al Wood Farm Cottage. Il trasferimento dal Royal Lodge, dove il fratello del sovrano ha trascorso gli ultimi vent'anni senza pagare l'affitto, nonostante il risibile sollievo generato a corte, di fatto ha riaperto una nuova questione. Secondo alcune fonti, molti dipendenti della tenuta si sarebbero rifiutati di lavorare per l'ex principe e soprattutto di servirlo come si confà al figlio di una regina.

