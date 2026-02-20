Sessantenne accusato di avere molestato bimbo nel vicolo l' amico conferma | Ha provato a baciarlo

Un uomo di 60 anni è accusato di aver molestato un bambino nel vicolo, causa di un episodio inquietante. L’amico del sospettato ha confermato che l’uomo aveva invitato il minore a seguirlo e aveva tentato di baciarlo. La testimonianza del bambino, ascoltata in incidente probatorio, rivela dettagli che alimentano le accuse. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere. La procura ha aperto un’indagine approfondita per fare luce sui fatti. La prossima fase prevede ulteriori accertamenti.

Il piccolo ha ricostruito in aula l'adescamento e il tentativo di atti sessuali del 64enne incontrato in una sala giochi "Ha chiesto al mio amico di seguirlo in un vicolo e ha provato a baciarlo". È una delle frasi pronunciate dal bambino ascoltato ieri in incidente probatorio davanti al gip Nicoletta Sciarratta e al pubblico ministero Gaspare Bentivegna. Il piccolo, amico della presunta vittima, ha confermato punto per punto la versione già resa dal coetaneo, ascoltato in precedenza. Il testimone ha raccontato di essere stato presente nella sala giochi dove sarebbero avvenuti i fatti e di aver visto l'uomo, un sessantaquattrenne, avvicinarsi al gruppo di bambini.