Entro dalla finestra e ti uccido divieto di avvicinamento per un sessantenne accusato di stalking

Un uomo di 60 anni originario del Pakistan è stato sottoposto a divieto di avvicinamento dopo aver minacciato una donna di Raffadali, dichiarando di entrare dalla finestra e ucciderla. L’indagine, condotta dai carabinieri, ha evidenziato comportamenti persecutori e violazioni della privacy. La misura cautelare mira a tutelare la vittima da ulteriori azioni minacciose o indesiderate.

