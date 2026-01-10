Entro dalla finestra e ti uccido divieto di avvicinamento per un sessantenne accusato di stalking
Un uomo di 60 anni originario del Pakistan è stato sottoposto a divieto di avvicinamento dopo aver minacciato una donna di Raffadali, dichiarando di entrare dalla finestra e ucciderla. L’indagine, condotta dai carabinieri, ha evidenziato comportamenti persecutori e violazioni della privacy. La misura cautelare mira a tutelare la vittima da ulteriori azioni minacciose o indesiderate.
“Entro dalla finestra e ti uccido”. È una delle minacce che una donna di Raffadali ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto dall’ex compagno, un sessantenne originario del Pakistan, adesso accusato di stalking e violazione di domicilio. Secondo la denuncia, l’uomo – spesso sotto effetto di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Stalking alla ex fidanzata nel Bolognese: divieto di avvicinamento per un 21enne
Leggi anche: Mamma maltrattata e stalking nei confronti dell'ex fidanzatina, scatta il divieto di avvicinamento
Buongiorno, entro quando è possibile aggiornare gps La finestra 8-22 gennaio si riferisce alle Gae - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.