Un uomo di quasi 90 anni si presenta in tribunale a Perugia, accusato di aver adescato un 15enne alla stazione. La vicenda ha scosso la città, mentre gli inquirenti continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Perugia, 10 febbraio 2026 – A quasi novanta anni è finito davanti al giudice con l’accusa di adescamento di minori. L’anziano è accusato di aver molestato ripetutamente un ragazzo che, all’epoca aveva 15 anni. Gli episodi, secondo quanto ricostruito, sarebbero avvenuti nei pressi della stazione di Sant’Anna, dove il giovane andava ad aspettare l’autobus per tornare a casa una volta uscito da scuola. In una circostanza, il 90enne sarebbe arrivato a baciarlo. I fatti contestati all’imputato risalgono alla primavera del 2023. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato un approccio con il quindicenne, «attaccando bottone» con scuse banali, per poi salire sullo stesso autobus del ragazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minorenne adescato alla stazione, 90enne davanti al giudice: è accusato di aver molestato un 15enne

