Scuole chiuse il 9 dicembre a Latina per sospensione del servizio idrico | orario e dove manca l'acqua

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente acqua a Latina e provincia martedì 9 dicembre: la sindaca del capoluogo pontino dispone la chiusura delle scuole del territorio. Orari e zone della sospensione idrica e quali istituti restano aperti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

