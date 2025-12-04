Scuole chiuse il 9 dicembre a Latina per sospensione del servizio idrico | orario e dove manca l'acqua

Niente acqua a Latina e provincia martedì 9 dicembre: la sindaca del capoluogo pontino dispone la chiusura delle scuole del territorio. Orari e zone della sospensione idrica e quali istituti restano aperti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

