Acqua stop alla frammentazione | i gestori del servizio idrico fanno squadra

I gestori del servizio idrico integrato in Sicilia hanno avviato un tavolo tecnico permanente, promosso da Aica, per favorire una collaborazione più efficace e condivisa. L’obiettivo è promuovere un confronto costruttivo e concreto tra i soggetti coinvolti, al fine di migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire un servizio più efficiente per i cittadini.

Un confronto ampio, partecipato e orientato alla concretezza. Si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico permanente dei gestori del Servizio idrico integrato della Regione siciliana, promosso da Aica, con l'obiettivo di avviare un percorso strutturato di collaborazione tra i soggetti che.

