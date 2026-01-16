Acqua stop alla frammentazione | i gestori del servizio idrico fanno squadra

Da agrigentonotizie.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I gestori del servizio idrico integrato in Sicilia hanno avviato un tavolo tecnico permanente, promosso da Aica, per favorire una collaborazione più efficace e condivisa. L’obiettivo è promuovere un confronto costruttivo e concreto tra i soggetti coinvolti, al fine di migliorare la gestione delle risorse idriche e garantire un servizio più efficiente per i cittadini.

Un confronto ampio, partecipato e orientato alla concretezza. Si è svolto il primo incontro del tavolo tecnico permanente dei gestori del Servizio idrico integrato della Regione siciliana, promosso da Aica, con l’obiettivo di avviare un percorso strutturato di collaborazione tra i soggetti che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Servizio idrico, Aica promuove un tavolo tecnico permanente tra i gestori siciliani

Leggi anche: Stop del servizio idrico a Ceccano: tante le zone interessate

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Acqua, stop alla frammentazione: i gestori del servizio idrico fanno squadra.

In Italia servizi idrici frammentati, i gestori sono 1.800 - Il Mezzogiorno e le aree montane emergono come le zone più fragili, caratterizzate da una miriade di micro ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.