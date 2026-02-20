Serie C Monte ingaggi e posizione È un Carpi da primato
Il Carpi si trova in vetta alla Serie C grazie a una gestione oculata e a una posizione di classifica solida. Con un incremento di 5 punti sui playout, la squadra ha mantenuto un margine sicuro a dieci turni dalla fine del campionato. La società ha investito molto nello staff e nel rafforzamento della rosa, senza mai scendere nella zona a rischio. Questa stabilità permette ai biancorossi di puntare con fiducia alle ultime partite. La squadra si prepara ora per affrontare le sfide decisive della stagione.
CARPI Se qualcuno aveva dei dubbi, i numeri sono inconfutabili. Il +5 sui playout a 10 giornate dalla fine, senza essere mai stati dentro alla zona calda, è un piccolo capolavoro finanziario-calcistico per il Carpi. La Lega Pro ha infatti reso noto i dati sul monte ingaggi delle 56 squadre di Serie C (non ci sono le tre Under 23) e i biancorossi sono la società che meglio sta performando nel rapporto fra costi e classifica. Il Carpi con 879.087 euro di emolumenti lordi a staff e giocatori (leggermente superiori al 2024-25) è la squadra che spende meno fra le 19 del girone ’B’ e la terz’ultima di tutti i tre raggruppamenti, davanti solo a Virtus Verona e Ospitaletto, rispettivamente in zona playout e appena fuori dalla stessa nel girone ’A’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Napoli, monte ingaggi da top club: 109 milioni e quarto posto in Serie A
Leggi anche: Monte ingaggi serie C, ecco la squadra che spende di piùLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Quanto costa la Serie C? Il sud comanda la classifica dei monte ingaggi; Serie C | Lecco, due milioni e mezzo per gli ingaggi (più premi). Union Brescia in cima, Catania extralarge; Monte ingaggi, quanto spendono il Foggia e l'Audace Cerignola: la classifica di stipendi e premi fissi - FoggiaToday; Monte ingaggi, quanto spende il Livorno tra stipendi, premi e diritti di immagine: la classifica della serie C.
Serie C: dal Catania con 14 milioni all’Ospitaletto a 664 mila, analisi economica.Sono stati recentemente pubblicati i dati relativi al monte ingaggi delle squadre partecipanti al campionato di Serie C per la stagione 2025-2026. L’analisi dei dati rivela sostanziali differenze tra ... napolipiu.com
Monte ingaggi Serie C: ecco i dati ufficialiSono stati resi pubblici i dati sul monte ingaggi delle squadre che partecipano alla Serie C 2025-2026. Vedendo i dati si possono notare le grandi differenze che ci sono tra i vari gironi, con quello ... rivieraoggi.it
Il dato sul “monte ingaggi” della Serie C Girone C Stagione 25/26 www.potenzarossoblu.it - facebook.com facebook
Serie A, monte ingaggi 2025/26. #HellasVerona 16º con 29 milioni di euro - x.com