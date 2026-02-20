Serie C Monte ingaggi e posizione È un Carpi da primato

Il Carpi si trova in vetta alla Serie C grazie a una gestione oculata e a una posizione di classifica solida. Con un incremento di 5 punti sui playout, la squadra ha mantenuto un margine sicuro a dieci turni dalla fine del campionato. La società ha investito molto nello staff e nel rafforzamento della rosa, senza mai scendere nella zona a rischio. Questa stabilità permette ai biancorossi di puntare con fiducia alle ultime partite. La squadra si prepara ora per affrontare le sfide decisive della stagione.

CARPI Se qualcuno aveva dei dubbi, i numeri sono inconfutabili. Il +5 sui playout a 10 giornate dalla fine, senza essere mai stati dentro alla zona calda, è un piccolo capolavoro finanziario-calcistico per il Carpi. La Lega Pro ha infatti reso noto i dati sul monte ingaggi delle 56 squadre di Serie C (non ci sono le tre Under 23) e i biancorossi sono la società che meglio sta performando nel rapporto fra costi e classifica. Il Carpi con 879.087 euro di emolumenti lordi a staff e giocatori (leggermente superiori al 2024-25) è la squadra che spende meno fra le 19 del girone ’B’ e la terz’ultima di tutti i tre raggruppamenti, davanti solo a Virtus Verona e Ospitaletto, rispettivamente in zona playout e appena fuori dalla stessa nel girone ’A’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

