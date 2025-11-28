Serie C | Gubbio-Livorno le probabili formazioni Emergenza in difesa per Venturato

Gli ultimi due risultati positivi, con la preziosa vittoria nello scontro diretto contro la Torres che ha fatto seguito al pareggio con il Ravenna, hanno ridato ossigeno al Livorno, rigenerato dall'avvento in panchina di Roberto Venturato. Adesso, per gli amaranto, è però il momento di dare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it