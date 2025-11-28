Serie C | Gubbio-Livorno le probabili formazioni Emergenza in difesa per Venturato

28 nov 2025

Gli ultimi due risultati positivi, con la preziosa vittoria nello scontro diretto contro la Torres che ha fatto seguito al pareggio con il Ravenna, hanno ridato ossigeno al Livorno, rigenerato dall'avvento in panchina di Roberto Venturato. Adesso, per gli amaranto, è però il momento di dare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Pronostico Gubbio vs Livorno – 29 Novembre 2025 - Si gioca il 29 Novembre 2025 alle 14:30 allo Stadio Pietro Barbetti la sfida di Serie C tra Gubbio e Livorno, incontro che promette equilibrio e intensità. Si legge su news-sports.it

serie c gubbio livornoSERIE C - Gubbio-Livorno, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti - Il prefetto della provincia di Perugia ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Livorno per l'incontro calcio Gubbio- Secondo napolimagazine.com

Gubbio-Livorno: prefetto vieta vendita biglietti ai residenti nella provincia toscana - Livorno il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha vietato la vendita di biglietti ai cittadini residenti nella provincia toscana. Lo riporta umbria24.it

