Serie C | Gubbio-Livorno le probabili formazioni Emergenza in difesa per Venturato
Gli ultimi due risultati positivi, con la preziosa vittoria nello scontro diretto contro la Torres che ha fatto seguito al pareggio con il Ravenna, hanno ridato ossigeno al Livorno, rigenerato dall'avvento in panchina di Roberto Venturato. Adesso, per gli amaranto, è però il momento di dare. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Nel campionato di Serie C Unica si gioca la ottava giornata del girone di andata. Dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro l Alba Adriatica la Icobit Magic Basket sarà impegnata sabato 29 novembre al Polivalente di Gubbio. I neroverdi di Coach C - facebook.com Vai su Facebook
SERIE C - Gubbio-Livorno, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti ift.tt/Tmor0nU Vai su X
Pronostico Gubbio vs Livorno – 29 Novembre 2025 - Si gioca il 29 Novembre 2025 alle 14:30 allo Stadio Pietro Barbetti la sfida di Serie C tra Gubbio e Livorno, incontro che promette equilibrio e intensità. Si legge su news-sports.it
SERIE C - Gubbio-Livorno, divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti - Il prefetto della provincia di Perugia ha adottato un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Livorno per l'incontro calcio Gubbio- Secondo napolimagazine.com
Gubbio-Livorno: prefetto vieta vendita biglietti ai residenti nella provincia toscana - Livorno il prefetto di Perugia, Francesco Zito, ha vietato la vendita di biglietti ai cittadini residenti nella provincia toscana. Lo riporta umbria24.it