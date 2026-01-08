Caos in Serie C pesante penalizzazione per il Trapani | come cambia la classifica del girone C

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Figc ha deciso di applicare una significativa penalizzazione al Trapani Calcio, incidendo sulla posizione in classifica del girone C di Serie C. Questa decisione modifica gli equilibri del campionato, influenzando le ambizioni e le strategie delle squadre coinvolte. Di seguito, analizziamo le conseguenze di questa sanzione e il nuovo scenario del girone C.

La Figc ha sanzionato il Trapani Calcio con una pesante penalizzazione che stravolge la classifica del girone C. Ben 4 mesi di inibizione per il presidente Valerio Antonini. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Juventus Next Gen: altri 3 punti di penalizzazione al Rimini. Come cambia la classifica del Girone B di Serie C dopo il nuovo caos

Leggi anche: Juventus Next Gen, nuova penalizzazione per il Rimini: come cambia la classifica del girone B di Serie C

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus, David nella bufera: Adani lo massacra, Spalletti s’infuria, caos sul web; Girone C nel caos: una squadra rischia la penalizzazione e qualche calciatore chiede di andare via.

caos serie c pesanteSerie C, multate nove società: mano pesante per Cosenza e Trapani - Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative alla 20ª giornata del campionato di Serie C, comminando una serie di ammende. m.tuttomercatoweb.com

caos serie c pesanteCaos Serie C: anche il Trapani deferito, possibile penalizzazione in arrivo - A poche ore di distanza dalle precedenti comunicazioni, è stato notificato un altro deferimento che coinvolge il Trapani Calcio, nel girone C. it.blastingnews.com

Serie C, è caos: per Trapani - Catania accade l'impensabile - Non soltanto è destinata a far discutere perchè è un match importante in ottica promozione e attesissimo ... it.blastingnews.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.