Caos in Serie C pesante penalizzazione per il Trapani | come cambia la classifica del girone C
La Figc ha deciso di applicare una significativa penalizzazione al Trapani Calcio, incidendo sulla posizione in classifica del girone C di Serie C. Questa decisione modifica gli equilibri del campionato, influenzando le ambizioni e le strategie delle squadre coinvolte. Di seguito, analizziamo le conseguenze di questa sanzione e il nuovo scenario del girone C.
La Figc ha sanzionato il Trapani Calcio con una pesante penalizzazione che stravolge la classifica del girone C. Ben 4 mesi di inibizione per il presidente Valerio Antonini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Serie C, multate nove società: mano pesante per Cosenza e Trapani - Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni disciplinari relative alla 20ª giornata del campionato di Serie C, comminando una serie di ammende. m.tuttomercatoweb.com
Caos Serie C: anche il Trapani deferito, possibile penalizzazione in arrivo - A poche ore di distanza dalle precedenti comunicazioni, è stato notificato un altro deferimento che coinvolge il Trapani Calcio, nel girone C. it.blastingnews.com
Serie C, è caos: per Trapani - Catania accade l'impensabile - Non soltanto è destinata a far discutere perchè è un match importante in ottica promozione e attesissimo ... it.blastingnews.com
