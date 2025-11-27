Serie C | Rimini verso l' esclusione come cambierebbe la classifica | Livorno in zona salvezza
Il Rimini è ad un passo dall'esclusione dal campionato di serie C. La società, il cui bilancio riporta una perdita al 30 giugno 2025 di oltre quattro milioni di euro, nella giornata di mercoledì 26 novembre ha infatti presentato in tribunale la richiesta di liquidazione volontaria, atto che, come. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
