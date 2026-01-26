La Domotek Volley Reggio Calabria mantiene il suo cammino vincente nella Serie A3, conquistando la settima vittoria consecutiva contro Avimecc Modica. La partita, disputata al PalaCalafiore, ha registrato il record di pubblico, sottolineando l’importanza del momento per la squadra e i tifosi. Una prestazione solida e costante ha permesso alla capolista di ottenere un risultato positivo, rafforzando la propria posizione in classifica.

Conquistata la settima gara consecutiva. Ancora un successo per la squadra di mister Polimeni che si impone per 3-0 La Domotek Volley Reggio Calabria vince la sua settima gara consecutiva. Al PalaCalafiore si registra il record di pubblico, una nuova festa collettiva e una vittoria, sempre in controllo sulla volitiva ma imprecisa Avimecc Modica. Pungente quando conta il team di mister Antonio Polimeni, da capolista vera, abbracciando il pubblico amico dopo la bellissima vittoria di otto giorni prima sulla contender Castellana Grotte. Troppo difficile eleggere un Mvp: da Lazzaretto a Laganà, da Saitta a Presta, da un Rigirozzo sempre in crescita a Mancinelli senza dimenticare De Santis e un gruppo tonico e concentrato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Serie A3, nuova e grande vittoria per la Domotek: battuta anche GalatoneLa Domotek Reggio Calabria ottiene una nuova importante vittoria in Serie A3, questa volta contro Galatone.

Leggi anche: Serie A3, Domotek Volley a caccia di una vittoria corsara: si gioca a Modica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L’Avimec Modica sbarca a Reggio Calabria per sfidare la capolista; Serie A3, la capolista Domotek vince e non si vuole fermare: battuta anche Modica; Belluno Volley, arriva la capolista: Non carichiamo la gara di pressione; La Conad piega Belluno e ora la capolista può prendere il volo.

La Conad piega Belluno e ora la capolista può prendere il voloBelluno Il sedicesimo turno di Serie A3 ha visto andare in scena l'attesissimo big match tra la Conad Reggio Emilia capolista e il Belluno Volley secondo della classe: ieri sera i giallorossi si sono ... msn.com

Volley serie A3 maschile. Terni Academy oggi gioca in trasferta lo scontro in coda contro la Gaia Energy NapoliAnticipo di campionato in serie A3 maschile per la Terni Volley Academy che oggi gioca in trasferta lo scontro ... msn.com

Salernitana, numeri da Serie B diretta in trasferta: è capolista con 23 punti in 12 gare - facebook.com facebook

CALCIO A 5 FEMMINILE, SERIE A, 14^ GIORNATA, CAPOLISTA CMB FA FUORI WOMEN ROMA AL PALAERCOLE DI POLICORO: 2-1 x.com