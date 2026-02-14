Serie A3 la capolista Domotek vuole vincere a Napoli | quattro al termine

La squadra di testa, Domotek, ha deciso di conquistare i tre punti nella partita di Napoli, che si gioca questa sera nel Palasiani. La partita è importante per mantenere la posizione in classifica a quattro turni dalla fine del campionato. I giocatori sono determinati a portare a casa la vittoria, anche se il match si preannuncia difficile.

Gara tutta da vivere che verrà trasmessa sabato 14 febbraio, a partire dalle ore 18, sul canale nazionale YouTube di LegaVolley Il Palasiani è lo scenario dell'anticipo di campionato in Serie A3 Credem. La capolista Domotek vuole rimanere tale ma non sarà facile. Grande voglia di riscatto per i partenopei reduci dalla sconfitta casalinga al tie-break contro la Spike di Campobasso. Solo sconfitte nel girone di ritorno per la prossima avversaria degli amaranto che ha smosso la classifica nell'ultimo turno, non faceva punti dal lontano 6 dicembre, nella sconfitta 2-3 contro Lecce e non vince dal lontano 16 novembre nel 3-0 contro Galatone.