Volley Serie A3 Conad attenzione alla trappola Cagliari

Nel campionato di Serie A3 di volley, Conad, attualmente seconda in classifica con 34 punti, affronta il Cus Cagliari, leader con 14 punti. La partita si disputa alle 20 in trasferta, rappresentando un’occasione importante per entrambe le squadre. I padroni di casa, favoriti dal fattore campo, hanno mostrato solidità nel proseguo della stagione, e saranno determinati a confermare il loro momento positivo contro una Conad desiderosa di confermare il proprio valore.

Conad (34), fai attenzione al Cus Cagliari (14). La formazione cittadina, leader del campionato di Serie A3, è attesa alle 20 da una trasferta isolana, valida per la terza giornata di ritorno, che nasconde più di un'insidia: i padroni di casa, davanti al pubblico amico, hanno perso una sola volta in stagione, nel tiebreak della giornata d'esordio con Aqui Terme, per poi inanellare una striscia di 4 vittorie consecutive. Nonostante i 20 punti di distanza tra le due formazioni in classifica, dunque, è lecito attendersi un match decisamente equilibrato, dove servirà la giusta mentalità per centrare la vittoria numero 12 in 13 gare.

Volley A3, il Conad Tricolore non si ferma e travolge Savigliano - SAVIGLIANO (Cuneo) – Il Conad Tricolore ingrana la decima e tiene a distanza Belluno, che supera con lo stesso punteggio San Giustino, prossimo avversario dei reggiani. reggionline.com

Volley A3, la Conad batte Mirandola 3-1 e resta in testa alla classifica - Un successo che consente alla squadra di Zagni e Fanuli di rimanere in vetta alla clas ... reggionline.com

