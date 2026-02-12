Serie A1 Tennistavolo | Cagliari doma la Top Spin Messina 3-0 prima sconfitta stagionale per gli uomini di Faso

La Top Spin Messina perde 3-0 contro la Marcozzi Cagliari e subisce la sua prima sconfitta del 2026. La partita si è giocata l’11 febbraio al PalaTennistavolo di via Crespellani a Cagliari, dove gli uomini di Faso non sono riusciti a reagire alla forza degli avversari.

La Top Spin Messina Incappa nella Prima Sconfitta del 2026: Cagliari Si Impone 3-0. La Top Spin Messina WatchesTogether ha subito la prima sconfitta dell'anno, cedendo 3-0 alla Marcozzi Cagliari in una partita valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 di tennistavolo, disputata l'11 febbraio 2026 al PalaTennistavolo di via Crespellani a Cagliari. L'incontro ha segnato una battuta d'arresto per la squadra messinese, penalizzata dall'assenza di alcuni giocatori chiave. Una Partita Impegnativa in Sardegna. La trasferta in terra sarda si è rivelata subito complessa per la formazione di Marco Faso.

