Morto Sergio Sacchi il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anni

Sergio Sacchi, noto architetto e appassionato di musica, è morto improvvisamente a 78 anni. La sua passione per l’arte e la cultura lo aveva portato a diventare il direttore artistico del Premio Tenco, un ruolo che svolgeva con dedizione da anni. Sacchi organizzava eventi e incontri che attiravano molti appassionati, contribuendo alla crescita del festival. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo culturale e musicale, dove era molto stimato. La notizia si diffonde tra amici e colleghi, che ricordano il suo entusiasmo e la sua capacità di coinvolgere.

Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - Architetto di professione, 'agitatore culturale' per vocazione, Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Premio Tenco, è morto improvvisamente oggi all'età di 78 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato questa sera dal Direttivo del Club Tenco, che lo ricorda come "una intelligenza guizzante, geniale e, come tutte le intelligenze geniali, segnata da una vena di simpatica follia. Sacchi era "l'ultimo dei Rambalderos ancora nel Club Tenco. L'ultimo cioè di quei ragazzi che Amilcare Rambaldi - il fondatore del Club - aveva voluto accanto a sé fin dall'inizio per dar vita alla sua creatura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Morto Sergio Sacchi, il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anni Lutto per Lino Guanciale, è morto papà Clelio: aveva 78 anniÈ deceduto a 78 anni Clelio, padre dell’attore Lino Guanciale. Morto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso MoroSergio Flamigni, partigiano, senatore e studioso del caso Moro, si è spento a 100 anni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Morto Sergio Sacchi, il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anniArchitetto di professione, 'agitatore culturale' per vocazione, è deceduto in modo improvviso ... adnkronos.com Addio a Sergio Secondiano Sacchi, anima del Club TencoOggi ci ha lasciato Sergio Secondiano Sacchi, dal 2017 nel comitato che guidava il Club Tenco. Tra pochi mesi avrebbe compiuto 80 anni ... spettakolo.it Morto Sergio Zolfanelli, imprenditore protagonista di importanti opere pubbliche a Pesaro facebook