È scomparsa all’età di 78 anni Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta italiana conosciuta in tutto il mondo. Ha dedicato la vita a difendere i diritti dei bambini e degli adolescenti, arrivando anche a parlare all’ONU. La sua morte lascia un vuoto grande nel campo della tutela dell’infanzia.

Roma, 2 febbario 2026 – È morta all'età di 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, vero punto di riferimento per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. Prestigiosa firma del gruppo di Quotidiano Nazionale, fu stata la ‘mamma’ della psicoanimazione e membro del ‘ Comitato Onu per i Diritti del Fanciullo ’. Verrà ricordata per il suo instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Tra le sue tante attività, lavorò anche come sceneggiatrice per la serie tv ‘ Professione vacanze ’, interpretata da Jerry Calà, suo ex paziente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Maria Rita Parsi, la psicologa che diede voce all’infanzia. Dai diritti dei bambini all’Onu: chi era

