Abusi sessuali su sette alunni minorenni a scuola | professoressa a processo

Un'insegnante di sostegno di 38 anni dell’istituto “Catello Salvati” è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata, Emanuela Cozzitorto, con l’accusa di aver commesso abusi sessuali e maltrattamenti su sette studenti minorenni. L’atto giudiziario segue un’indagine approfondita e rappresenta un passo importante nel procedimento legale in corso.

Il gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto ha rinviato a giudizio l’insegnante di sostegno 38enne dell’istituto “Catello Salvati” accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne.La prima udienza del processo a suo carico è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

La Procura di Milano chiederà l'archiviazione dell'indagine sui presunti abusi sessuali che si sarebbero verificati la notte di Capodanno 2025 durante i festeggiamenti in piazza Duomo. Una ragazza di Liegi, che si trovava là insieme a cinque amici anche loro - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Abusi su alunni minorenni l’insegnante di sostegno rinviata a giudizio

Leggi anche: Abusi sessuali sugli studenti la Prof 38enne di Castellammare rinviata a giudizio

Castellammare, abusi sessuali su alunni minorenni: prof rinviata a giudizio. - È stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, l'insegnante di sostegno di 38 anni accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali ... Segnala msn.com

Presunti abusi sugli alunni della scuola di Castellammare, a processo la prof di Meta - La prima udienza è stata fissata per il 23 marzo 2026 con il ministero dell’Istruzione che sarà parte civile attraverso l’Avvocatura dello Stato insieme con le famiglie dei sette alunni (difese ... Riporta sorrentopress.it