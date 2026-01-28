Sassuolo il Comune vuole vietare fiamme libere e fuochi pirotecnici nei locali

Il Comune di Sassuolo si appresta a vietare i fuochi d’artificio e le fiamme libere nei locali. La decisione arriva dopo quanto successo a Capodanno a Crans-Montana, che ha lasciato il segno nel sindaco Matteo Mesini. L’amministrazione vuole mettere fine a situazioni rischiose e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il Sindaco: "Una proposta di modifica al regolamento di Polizia Urbana che nasce da un sentimento di responsabilità verso la nostra comunità" "Quanto accaduto a Capodanno a Crans-Montana – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini - ci ha colpiti profondamente come amministratori, ma prima ancora come persone. Davanti a tragedie di questo tipo non si può restare indifferenti: abbiamo il dovere di chiederci se tutto ciò che è nelle nostre possibilità per prevenire situazioni di pericolo sia stato fatto. Questa proposta nasce da un sentimento di responsabilità verso la nostra comunità e dal rispetto per le vittime e le loro famiglie.

