Fiamme libere nei locali | c’è il no del Comune

Il Comune di Scandiano, dopo la tragedia di Crans-Montana, ha deciso di proibire le fiamme libere nei locali aperti al pubblico dove saranno anche compiuti dei controlli. Il sindaco Matteo Nasciuti ha infatti firmato un' ordinanza urgente per rafforzare la sicurezza: il provvedimento vieta, con effetto immediato, l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all'interno di pubblici esercizi, locali pubblici, circoli e strutture ricettive che svolgono attività di somministrazione. La decisione dell'amministrazione è nata dal grave incendio avvenuto, durante una festa affollata, nella notte di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera. Fiamme libere nei locali, il Comune di Scandiano emana un'ordinanza per vietarle. E scattano i controlli - Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale, il Sindaco ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per rafforzare la sicurezza nei locali aperti al pubblico. Limone Piemonte, ordinanza comunale vieta l'utilizzo di fiamme libere nei locali pubblici - Dopo i recenti tragici fatti di Crans Montana, l'amministrazione ha predisposto il provvedimento al fine di tutelare l'incolumità delle persone e il patrimonio pubblico e privato.

Anche il Comune di Ovindoli vieta l’utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici - Montana (Svizzera), anche il Comune di Ovindoli, come ha fatto quello di Celano un paio di giorni fa, ha varato misure urgenti ... terremarsicane.it

Dopo la tragedia di Crans-Montana, l'intervento nei pubblici esercizi del territorio. Il provvedimento vieta, con effetto immediato, l'utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici all'interno di pubblici esercizi, locali pubblici, circoli e strutture ricettive che svolgono at - facebook.com facebook

