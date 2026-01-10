Forlimpopoli mercatino della solidarietà e sportello sociale | inaugura il nuovo spazio della Croce Rossa

Domenica alle 11:30, a Forlimpopoli, si inaugura il nuovo spazio della Croce Rossa in via Saffi 16-18. La struttura unifica il mercatino della solidarietà e lo sportello sociale, offrendo un punto di riferimento più accessibile e funzionale per la comunità. L’iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare i servizi offerti dal comitato Cri di Forlimpopoli - Bertinoro.

Domenica, alle 11:30, si terrà l'inaugurazione del nuovo spazio del comitato Cri di Forlimpopoli - Bertinoro, in via Saffi 16 - 18, in cui sono state unificate le sedi del mercatino di solidarietà e delo sportello sociale. Il mercatino ha ampliato la sua offerta: abiti, attrezzatura per la casa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

