Sequestrati oltre 260 chili di fuochi d' artificio illegali arrestati due fratelli

I carabinieri di Acireale hanno sequestrato oltre 260 chili di fuochi d'artificio illegali a causa di una perquisizione domiciliare. Durante l’operazione, i militari hanno trovato i due fratelli catenoti, di 37 e 38 anni, che tentavano di nascondere le bombe nel garage di casa. Il materiale esplosivo, destinato probabilmente a spettacoli pirotecnici non autorizzati, è stato immediatamente sequestrato. I due sono stati arrestati e portati in caserma. L’intervento si è concluso con il sequestro di un quantitativo considerevole di fuochi d’artificio illegali.

Il materiale ad alto potenziale esplosivo, probabilmente destinato alla vendita online, era custodito impropriamente, mettendo a rischio l'incolumità dei residenti I carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile della Compagnia di Acireale, insieme ai colleghi della stazione di Aci Catena, hanno eseguito una perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti di due fratelli, un 37enne ed un 38enne catenoti, rinvenendo un rilevante carico di fuochi pirotecnici irregolari Le attività di ricerca, effettuate anche con il supporto di personale del nucleo carabinieri cinofili di Nicolosi e della 5° sezione Cyber Investigation del nucleo investigativo di Catania, hanno confermato l'ipotesi che i due potessero detenere materiale illecito.