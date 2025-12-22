Acilia esplosiva sequestrati 50 chili di fuochi d’artificio illegali

Ostia, 21 dicembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Roma Acilia hanno arrestato un romano di 42 anni, con precedenti, gravemente indiziato di detenzione illecita, fabbricazione, introduzione, deposito, vendita e trasporto abusivi di materiale esplodente. In particolare i militari al termine di un controllo e della successiva perquisizione domiciliare e all'interno di un box, hanno trovato l'uomo in possesso, in assenza di alcun titolo, di 45 batterie pirotecniche del peso complessivo di 34 kg e di 146 manufatti artigianali del peso complessivo di 17 kg. Tutto il materiale rinvenuto è stato esaminato e preso in carico dai carabinieri dell'Aliquota Artificieri della Compagnia Aeroporti di Fiumicino.

