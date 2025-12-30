Benevento sequestrati 60 chili di fuochi d’artificio illegali | 2 denunce

Le forze dell’ordine di Benevento hanno sequestrato 60 chili di fuochi d’artificio illegali, denunciando due persone. L’attività si inserisce nel quadro di controlli mirati alla tutela della sicurezza pubblica e alla repressione del mercato illecito. La costante presenza delle autorità sul territorio mira a prevenire rischi e a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di fuochi d’artificio.

Continua senza sosta l'attività di controllo economico del territorio e contrasto agli illeciti in materia di vendita di fuochi d'artificio dei finanzieri del Comando Provinciale di Benevento. Negli ultimi giorni sono stati sequestrati circa 60 chili di materiale pirotecnico nella provincia di Benevento. In particolare, militari della Tenenza di Solopaca, nell'ambito di un servizio di repressione dei traffici illeciti, hanno effettuato la ricognizione di un'attività commerciale con libero accesso al pubblico a Limatola. Nel corso dell'ispezione i militari hanno notato che presso il locale erano esposti per la vendita circa 5.

