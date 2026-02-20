Il nuovo sondaggio di Youtrend rivela che il risultato del referendum sulla separazione delle carriere dipende dagli indecisi. La causa principale di questa consultazione, voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, è il timore di un aumento dei tempi dei processi. Il sondaggio mostra una situazione di equilibrio, con molti votanti ancora indecisi e pronti a scegliere tra sì e no. La campagna elettorale si intensifica, mentre gli elettori attendono di capire quale sarà la decisione definitiva.

Il nuovo sondaggio Youtrend sul referendum per la separazione delle carriere, fortemente voluto dal guardasigilli Carlo Nordio, racconta una partita apertissima dove a decidere l’esito della votazione saranno gli indecisi. Al momento, infatti, il No – inizialmente dato in forte svantaggio – di settimana in settimana ha recuperato terreno fino ad essere sostanzialmente appaiato al Sì. Si tratta di uno scenario fortemente incerto dove appare chiaro che a determinare il risultato sarà l’affluenza, che se sarà alta o bassa cambierà radicalmente il finale di questa delicata partita politica. Due scenari, due Paesi diversi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, il referendum si gioca sul filo del rasoio: secondo Youtrend a decretare la vittoria saranno gli indecisi

