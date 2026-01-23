Il Sì è in vantaggio ma gli indecisi saranno determinanti Parla Cianfanelli YouTrend

Il referendum sulla riforma della giustizia sta lentamente emergendo nell’attenzione pubblica. Secondo Cianfanelli di YouTrend, il Sì è attualmente in vantaggio, ma gli indecisi potrebbero avere un ruolo decisivo nel risultato finale. I dati disponibili indicano una tendenza chiara, anche se ancora in evoluzione, che rende importante seguire con attenzione l’andamento dell’opinione pubblica in questa fase.

Il referendum sulla riforma della giustizia entra lentamente nel radar dell’opinione pubblica, ma i numeri — per ora — raccontano una storia piuttosto chiara. Il Sì è stabilmente in vantaggio, il voto segue linee politiche riconoscibili, eppure una parte consistente dell’elettorato rivendica una scelta “tecnica”, più che ideologica. A due mesi dal voto, con un’affluenza stimata sorprendentemente alta, la vera partita si gioca sugli indecisi e sulla capacità di mobilitazione finale. Ne parliamo con Francesco Cianfanelli, sondaggista di YouTrend, che segue l’evoluzione delle intenzioni di voto da diverso tempo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Referendum, i sondaggi confermano: il vantaggio del Sì ridotto a circa sei punti. E gli indecisi sono ancora il 40%

"In netto vantaggio". Referendum Youtrend, sondaggio e dati clamorosi

Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; La riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del sì e del no; Medicina. Bernini: Su ‘semestre filtro’ si è costruito un caso mediatico. Il Pd: Riforma è un bluff; Un milanese su tre si è trasferito in città negli ultimi dieci anni. Una calamita per i ventenni, ma i quarantenni sono in fuga.

