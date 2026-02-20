Sentenza Sea Watch Piantedosi | Impugneremo questa decisione

Il ministro Piantedosi ha annunciato che impugnerà la sentenza che condanna Sea Watch, dopo la decisione di risarcire l'organizzazione. La causa riguarda un'ordinanza che ha permesso alla Ong di operare nel Mediterraneo, ma il governo non condivide questa valutazione. Piantedosi sottolinea che il confronto legale continuerà, puntando sui tre livelli di giudizio previsti dalla legge. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti tra le istituzioni e le associazioni, mentre si attendono gli sviluppi della procedura giudiziaria.

«Dopo Geo Barents la sentenza sul risarcimento a Sea Watch? Noi, fino a ora, abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così». Così il ministro dell'Interno ha risposto a margine dell'evento di questa mattina alla Stazione Termini di Roma, dove è stato inaugurato un nuovo ufficio della Questura. L'operazione ha portato all'individuazione, nell'area industriale di Ciserano, di un capannone privo di insegne e apparentemente dismesso. In realtà, lo stabile mostrava segnali incompatibili con lo stato di abbandono, quali ad esempio movimenti di mezzi nelle ore notturne ed emissioni di fumo.