Sea Watch Piantedosi | Impugneremo la sentenza

Il ministro Piantedosi ha annunciato che il governo impugnerà la sentenza del tribunale di Palermo sulla Sea Watch. La causa riguarda il respingimento di una nave con migranti a bordo, che il tribunale ha giudicato illegittimo. Piantedosi sostiene che questa decisione rischia di creare un precedente pericoloso, influenzando le future operazioni di salvataggio. Il governo insiste sulla necessità di rispettare le regole e di rafforzare i controlli ai confini. La vicenda rimane al centro di tensioni tra istituzioni e organizzazioni umanitarie.

Il governo ha intenzione di impugnare la sentenza del tribunale di Palermo sul caso Sea Watch. “Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo, valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio. Anche in questo caso faremo così”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a Roma per l’inaugurazione dell’ufficio della Polmetro. In merito alla possibilità che la sentenza possa avere effetti sul blocco navale, Piantedosi ha spiegato che “quello che voi chiamate blocco navale è un’ipotesi normativa che farà il giro nelle aule parlamentari”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sea Watch, Piantedosi: “Impugneremo la sentenza” Leggi anche: Migranti, Piantedosi: «Impugneremo la decisione su Sea Watch» Leggi anche: Piantedosi “Impugneremo decisione sulla Sea Watch” Piantedosi: Impugneremo decisione su Sea Watch Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: IL MINISTRO - Piantedosi: Impugneremo le sentenze sul caso Sea Watch. Piantedosi: «Impugneremo le sentenze su Sea watch»Il ministro dell'Interno: «Fino adesso abbiamo praticato il confronto con queste sentenze impugnandole e continueremo a farlo» ... avvenire.it Piantedosi: Impugneremo sentenze su Sea watchIl ministro dell'Interno: Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari ... ilgiornale.it Migranti, il ministro Piantedosi: "Impugneremo la sentenza su Sea Watch" #matteopiantedosi x.com Caso Sea Watch, interviene il presidente del tribunale di Palermo: “Decisione estranea a politiche su immigrazione” | Leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/20/caso-sea-watch-il-presidente-del-tribunale-di-palermo-decisione-estranea-a-politiche-su-immig - facebook.com facebook